Dışişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, TC Cumhurbaşkanı Recep T. Erdoğan’ın bugün açılışını gerçekleştirdiği toplantıda, İİT üyesi ülkeler bakan seviyesindeki heyetlerle temsil edilirken, toplantıya üye ülke heyetlerinin yanı sıra ilgili İİT kuruluşlarından ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler de katıldı.

Bakan Ertuğruloğlu, bu yıl “İİT Üyesi Ülkelerde Ödeme Sistemlerinin Dijital Dönüşümü” temasıyla yapılan toplantıdaki konuşmasında, son yıllarda KKTC hükümetlerinin, birçok sektörde ödeme sistemlerinde dijital dönüşüm konusu üzerinde önemle durduğunu ve gelişmekte olan bir konu olarak ilgili yasaların da peyderpey güncellenmekte olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Ertuğruloğlu ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Tuğşat Tülbentçi’nin de yer aldığı heyete İstanbul temasları sırasında, Başkonsolos Fatma Demirel ile Muavin Konsolos Serdar Durukan eşlik etti.