Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, uluslararası Latin dans yarışmalarında dereceye giren Karel Biran ve Beren Barlasoğlu’nu bakanlıkta ağırlayarak, başarılarından dolayı kutladı, ailelerini de tebrik etti. Ertuğruloğlu, “Uluslararası alanda elde edilen her başarı ülkenin gururudur” dedi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, katıldıkları birçok uluslararası Latin dans yarışmalarında kazandıkları başarılarla ülkenin gururu olan Karel Biran ve Beren Barlasoğlu, üzerlerinde “Şampiyon Melekler Takımı” formaları ile Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’nu ziyaret etti. Çocuklara, anneleri Zuhal Yalgın Biran ile Bahar Barlasoğlu da eşlik etti.

Karel ve Beren’in başarılarının artarak devam etmesini temenni eden Ertuğruloğlu, aileleri de tebrik etti.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türklerine uygulanan haksız izolasyonlara değinerek, uluslararası alanda elde edilen her başarının ülkenin gururu olduğunu ve ülkeye farklı anlam kattığını söyledi.

Beren Barlasoğlu ve Karel Biran, İtalya’nın Torino şehrinde 9-11 Mart 2023 tarihlerinde yapılan, “The International Dance Organizations European Caribbean Dance Championships”e Türkiye Cumhuriyeti adına katılarak, başarıları ile gurur kaynağı oldular.

Karel Biran, birinci gün “Junior 1 Caribbean Show” kategorisinde Avrupa Şampiyonu, ikinci gün “Junior 1 Salsa Show” kategorisinde 2’nci oldu. Beren Barlasoğlu ise birinci gün “Junior 1 Caribbean Show” kategorisinde 5’inci, ikinci gün “Junior 1 Solo Show” kategorisinde 7’nci oldu.

Karel, geçen yıl Polonya’da düzenlenen yarışmada da dünya birincisi olmuştu.