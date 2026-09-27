Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ertuğruloğlu, EİT üyesi kardeş ülkelere çağrıda bulunarak, Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyonların kaldırılması ve KKTC'nin uluslararası forumlarda hak ettiği yeri alabilmesi için öncülük etmelerini ve cesur adımlar atmalarını istedi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, EİT Genel Sekreteri Büyükelçi Asad Majeed Khan’a ve EİT Sekretaryası’na Kıbrıs Türk halkına verdikleri destek ve gösterdikleri dayanışma ile bölgesel zorluklara rağmen toplantının düzenlenmesindeki emekleri için teşekkür etti.

-“Gözlemci üyelik statümüz kalıcı hale gelmeli”

KKTC’nin, 2012 yılından bu yana EİT’de gözlemci üye olduğunu, Teşkilatın faaliyet ve çalışmalarına katkı sağlamak adına her türlü gayreti kararlılıkla sürdürdüğünü kaydeden Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, gözlemci statünün üç yıl daha uzatılmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, yürütülen EİT reformları kapsamında gözlemci üyelerin teşkilat bünyesindeki statülerinin kalıcı hale getirilmesini temenni etti.

‘‘Ticaret, ulaştırma ve bağlanabilirlik, enerji, turizm, ekonomik büyüme ve verimliliğin yanı sıra sosyal refah ve çevre’’ başlıklı EİT 2025 Vizyonu’nun, Teşkilat üyeleri arasındaki temel iş birliği alanlarını ortaya koyduğunu belirten Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, KKTC’nin EİT 2025 Vizyonu doğrultusundaki etkinliklere ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, “EİT 2025 etkinlik takvimi doğrultusunda KKTC’de düzenlenen ‘Ekonomik İşbirliği Teşkilatı İkinci Tur Operatörleri Forumu’ gibi pek çok başarılı EİT etkinliğine ortak ev sahipliği yapmış bulunmaktayız.” dedi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, yükseköğretimin KKTC ekonomisi için taşıdığı öneme değinerek, yükseköğretimin, EİT üyesi ülkelerle iş birliği için önemli bir alan olduğunu ifade etti. Ertuğruloğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, geçmiş yıllarda EİT üyesi ülkelerden gelen öğrencilere üniversitelerimizde öğrenim görmeleri için burslar tahsis etmiştir.” diye konuştu.

-“İzolasyonların sonlandırılması için cesur adımlar bekliyoruz”

Konuşmasında Kıbrıs meselesindeki son siyasi gelişmelerle ilgili bilgi de veren Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Adada iki farklı milliyet, dil ve dine sahip, kendi toprakları ve kendi vatandaşları üzerince egemen olan iki halkın bulunduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

“Adada, iki farklı milliyet, dil ve dine sahip, her biri kendi toprakları ve kendi vatandaşları üzerinde egemenliği olan iki halkın varlığı inkâr edilemez bir gerçektir.

Bu nedenle, uluslararası toplumun Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarını, yani devletlerinin egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tanımasının, adadaki iki devleti uygulamada eşit zemine oturtmasının zamanı çoktan gelmiştir.

KKTC, iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı bir anlaşmaya varılması konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Yani başka bir değişle, tek ada, iki devlet demek istiyoruz.

Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsılmaz desteğiyle, ülkemize ve halkımıza uygulanan insanlık dışı ve yasa dışı izolasyonun etkilerine karşı yorulmaksızın çalıştık. Bu doğrultuda, kardeş üye devletlerden, Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı izolasyonun sonlandırılmasına yönelik cesur adımlar atmalarını bekliyoruz.

Bu vesileyle, EİT üye devletlerine, Kıbrıs Türk halkının uluslararası forumlarda hak ettiği yeri alabilmesi amacıyla, meşru beklentilerini desteklemekte öncülük etmeleri için çağrıda bulunuyorum.”