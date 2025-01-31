Bakanlık ayrıca artık geçerliliğini yitirmiş olan "iki toplumlu, iki kesimli federasyon" modeline yapılan atıfların korunması ise talihsiz bir durum olarak nitelendirildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “Güvenlik Konseyi, Kıbrıs Türk tarafının onayını almadan Barış Gücü'nün görev süresini uzatarak aynı hatayı tekrar etmiştir. BMBG'nin görev yönergesinin uzatılmasına dair sözde ‘Kıbrıs Hükümeti’nden alınan rızaya yapılan atıf kabul edilemezdir. Kıbrıs Türk tarafının iradesini ve varlığını yok sayan bu yaklaşımı kesinlikle reddediyoruz.” denildi.

Bakanlık, Kıbrıs’ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün (BMBG) görev süresinin 31 Ocak 2026 tarihine kadar bir yıl süreyle uzatılmasına ilişkin 2771 (2025) sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının bugün kabul edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Barış Gücü'nün KKTC sınırları içinde faaliyet göstermesinin en önemli nedeninin, KKTC makamlarının alınan kararlara itirazlarına rağmen iyi niyetle iş birliği yapması olduğuna işaret edilen açıklama, “Kuzey Kıbrıs’ta egemenlik, Kıbrıs Türk halkına ve onun devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne aittir. Barış Gücü'nün ülkemizdeki faaliyetlerini yalnızca meşru bir temele dayandırarak sürdürmesi gerektiğini ise bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz” şeklinde devam etti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 4 Mart 1964 tarihli ve 186 sayılı kararıyla kurulan Barış Gücü'nün Kıbrıs'taki varlığının 61. yıla ulaştığı ancak Barış Gücü’nün bu süre zarfında iki tarafa eşit davranma ve anlaşmazlıklara adil çözüm bulma gibi temel görevlerini yerine getirememenin yanı sıra, sürdürülemez olan statükonun koruyucusu durumuna geldiği belirtildi.

Açıklamada, “Nitekim, 15 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşen gayrı resmi akşam yemeği sonrasında BM Genel Sekreteri tarafından açıkça dile getirilmesine ve raporlarında belirtilmesine rağmen, Güvenlik Konseyi’nin kararında iki taraf arasında ortak bir zemin bulunmadığını kayda geçirmemesi, Rum tarafının amaçlarına hizmet ettiğinin bir göstergesidir” denildi.

“FEDERASYON MODELİNE ATIFLARIN KORUNMASI TALİHSİZLİK”

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, artık geçerliliğini yitirmiş olan "iki toplumlu, iki kesimli federasyon" modeline yapılan atıfların korunması ise talihsiz bir durum olarak nitelendirilip, gerçeklerle bağdaşmayan ve başarısızlığı kanıtlanmış bir modelin dayatılmasının, Kıbrıs Türk halkının iradesine büyük bir saygısızlık olduğu vurgulandı.

Kıbrıs'taki en gerçekçi çözümün, mevcut iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde karşılıklı iyi komşuluk ilişkileri kurmalarına dayandığına işaret edilerek, “Gerçekleşmesi öngörülen ve garantör güçlerin de katılacağı genişletilmiş gayrı resmi toplantı öncesinde, Ada’da kalıcı işbirliği ve istikrarın sağlanabilmesi için BM Güvenlik Konseyi üyelerinin, Ada’da iki ayrı halk ve iki ayrı Devletin varlığını kabul etmesi suretiyle yeni bir yaklaşım benimsenmesi elzemdir” denildi.

“İKİ TARAFA EŞİT MUAMELE EDİLMEDİ”

Bakanlık, raporlama döneminde Rum polisinin BMBG personeline yönelik agresif davranışlarına ve özellikle ara bölgede sıkışan mültecilere yönelik kötü muamelesine dolaylı bir şekilde değinilmesi, öte yandan Rum tarafının baskıları nedeniyle 2023 yılında Pile’de gerçekleşen olaya atıfta bulunulmasının iki tarafa eşit muamele edilmediğinin açık bir göstergesi olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklaması şöyle devam etti:

“Maalesef söz konusu karar, sahadaki son gelişmeleri gerektiği gibi yansıtmamaktadır. Rum tarafının son dönemlerde Ada’daki ve bölgemizdeki hassas dengeleri sarsmak suretiyle sanki bir savaşa hazırlanıyormuşçasına gerçekleştirmekte olduğu askeri faaliyetleri ve iş birliklerini görmezden gelmekte ve Rum tarafının ara bölge ihlallerinin ciddiyetini her zaman olduğu gibi yansıtmamaktadır”