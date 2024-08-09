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11 Ağustos 2024 tarihinde ise, Derinya Kara Sınır Kapısı’nda protestocuların 07:30-12:30 saatleri arasında gerçekleştirecekleri eylemlere bağlı olarak, söz konusu kara sınır kapısında giriş-çıkış işlemlerinin etkilenebileceği bilgisi verilmiştir.”

Ayni gün (10 Ağustos 2024) saat 21:00’de, eylemcilerin Derinya Kara Sınır Kapısı’nda eylemlerini gerçekleştirecekleri ve bu bağlamda, söz konusu kara sınır kapısında da Rum tarafındaki giriş-çıkış işlemlerinin durdurulacağı bilgisi alınmıştır.

“BMBG yetkililerinden alınan bilgiye göre, 10 Ağustos 2024 tarihinde 00:30-03:00 saatleri arasında Metehan, Ledra Palas ve Lokmacı Kara Sınır Kapıları’nda, Rumların “Isaak - Solomou’yu anma etkinliği” çerçevesinde düzenleyecekleri eylemler nedeniyle, Rum tarafında giriş-çıkış işlemlerinin durdurulacağı belirtilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

Sıcak hava devam edecek... Sıcaklık 37-40 derece civarında

Sıcak hava devam edecek... Sıcaklık 37-40 derece civarında

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