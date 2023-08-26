Dışişleri Bakanlığı tarafından KKTC’ye seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti istizana tabi 3’üncü ülke vatandaşları hakkında duyuru yapıldı.

Bakanlıktan yapılan duyuruda, “Türkiye üzerinden ülkemize gidecek olan aşağıda listesi sunulu 3. ülke vatandaşlarına, koronavirüs döneminde başlatılan “OK to Board” uygulamasının sonlandırıldığı ve önceden olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti vize rejimine göre istizana tabi umuma mahsus pasaport hamili üçüncü ülke vatandaşlarının havalimanı transit salonlarından ayrılmasalar dahi, T.C. havalimanları üzerinden ülkemize transit geçişleri için 15 Ağustos 2023 tarihinden itibaren “KKTC’ye gidiş-dönüş için geçerlidir” ibareli çift transit vize uygulamasına tabi tutuldukları öğrenilmiştir” denildi.