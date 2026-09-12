Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) yönelik silah ambargosunun kaldırılması kararını bir yıl daha uzatmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2027 mali yılı kapsamında GKRY’ye savunma malzemeleri ve hizmetlerinin satışına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını onayladığı ve bu doğrultuda silah ambargosunun 30 Eylül 2027 tarihine kadar bir yıl süreyle askıya alındığının öğrenildiği belirtildi.

ABD yönetiminin aldığı karardan “derin üzüntü” duyulduğu kaydedilen açıklamada, “Ada’daki ve bölgedeki gerçekleri göz ardı eden, Kıbrıs Türk halkını yok sayan ve silahlanma eğilimlerini tetikleyebilecek adımlardan kaçınılması gerektiğine inanıyoruz” denildi.

Bölgede ve özellikle Orta Doğu’da ciddi çatışmaların ve hassas gelişmelerin yaşandığı kritik bir dönemden geçildiğine işaret edilen açıklamada, Doğu Akdeniz’deki hassas dengelerin dikkate alınması ve bölgedeki barış ile huzur ortamına katkı sağlayacak adımlar atılmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Bakanlık, ilgili tüm uluslararası aktörlere çağrıda bulunarak, “Doğu Akdeniz’in barış ve istikrarına katkı koymaya ve Ada’da iki ayrı devlet ve iki ayrı halk olduğu gerçeğini gözeterek, adil ve dengeli bir politika izlemeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamada son olarak, KKTC’nin Türkiye ile iş birliği ve dayanışma içerisinde Kıbrıs Türk halkının güvenlik ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli adımları atmaya devam edeceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: