Galeriler Videolar
GÜNDEM ÖZELYAŞAMSPORKÜLTÜR SANATMAGAZİNTEKNOLOJİOTOMOBİLMODA
BİST
115147
ALTIN
163.592
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.2839
EURO
4.6547

Diyarbakır'da çamur yağdı

Diyarbakır'da çamur yağdı

1 / 5

Diyarbakır başta olmak üzere Güneydoğu’daki birçok kentte iki günden bu yana çamur yağıyor.Dün sabah başlayan ve belirli aralıklarla süren çamur yağışı nedeniyle cadde ve kaldırımlar ile araçlar çamurla kaplandı. Diyarbakır’daki esnaf iki günden bu yana işyerlerinin önündeki kaldırımları, araç sahipleri ise otomobillerini yıkıyor.

Tozlu yağmur bulutu nedeniyle bölgede oturanlar alışık olmadıkları durumla karşılaştıklarını söylerken Meteroloji müdürlüğü yetkilileri ise, rüzgarın güneyden esmesi nedeniyle Suriye üzerinden kalkan kumların bölge üzerinde toz tabakası oluşturduğunu, yağmurla birlikte yağışın çamur halinde düştüğünü açıkladı


Diyarbakır'da çamur yağdı

2 / 5

Yetkililer, yağışlarla ilgili şunları kaydettiler:

“Çöle yakın bölgeyiz. 2-3 gündür güneyden kalkan toz ve kum bulutlara karıştı. Bölge üzerinde bir toz tabakası oluştu ve yağmur çamurlu yağışa neden oldu. Halk arasında 'çamur yağdı' denir. Bugün de aynı durum devam edecek. Havada asılı tozlar var. Bugün ve yarın sağanak ve aralıklı yağış bekliyoruz.”.


Diyarbakır'da çamur yağdı

3 / 5

Uzmanlar 2-3 günden bu yana güneyden kalkan toz ve kumların bulutlara karıştığını bunun sonucunda bölgede toz tabakası oluştuğunu ve çamur halinde yağış görüldüğünü kaydederken, “Havada asılı tozlar var. Bugün ve yarın sağanak ve aralıklı yağış bekleniyor” diye konuştu


Diyarbakır'da çamur yağdı

4 / 5

Diyarbakır Devlet Hastanesi İntaniye Uzmanı Dr. Vuslat Boşnak, yaptığı açıklamada, dünden itibaren bölgede etkili olan toz bulutunun özellikle solunum problemi olan hastaları etkileyebileceği uyarısında bulundu.


Diyarbakır'da çamur yağdı

5 / 5

Tarım İl Müdürü Mustafa Kayhan da çamurlu yağışın tarımsal alana bir zararının olmadığını, ancak toz bulutunun uzun süreli olması halinde meyve ağaçlarına zarar verebileceğini söyledi.


banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim