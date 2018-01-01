Diyarbakır'da çamur yağdı

Diyarbakır başta olmak üzere Güneydoğu’daki birçok kentte iki günden bu yana çamur yağıyor.Dün sabah başlayan ve belirli aralıklarla süren çamur yağışı nedeniyle cadde ve kaldırımlar ile araçlar çamurla kaplandı. Diyarbakır’daki esnaf iki günden bu yana işyerlerinin önündeki kaldırımları, araç sahipleri ise otomobillerini yıkıyor.



Tozlu yağmur bulutu nedeniyle bölgede oturanlar alışık olmadıkları durumla karşılaştıklarını söylerken Meteroloji müdürlüğü yetkilileri ise, rüzgarın güneyden esmesi nedeniyle Suriye üzerinden kalkan kumların bölge üzerinde toz tabakası oluşturduğunu, yağmurla birlikte yağışın çamur halinde düştüğünü açıkladı