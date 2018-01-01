Diyarbakır'da çamur yağdı
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Diyarbakır başta olmak üzere Güneydoğu’daki birçok kentte iki günden bu yana çamur yağıyor.Dün sabah başlayan ve belirli aralıklarla süren çamur yağışı nedeniyle cadde ve kaldırımlar ile araçlar çamurla kaplandı. Diyarbakır’daki esnaf iki günden bu yana işyerlerinin önündeki kaldırımları, araç sahipleri ise otomobillerini yıkıyor.
Tozlu yağmur bulutu nedeniyle bölgede oturanlar alışık olmadıkları durumla karşılaştıklarını söylerken Meteroloji müdürlüğü yetkilileri ise, rüzgarın güneyden esmesi nedeniyle Suriye üzerinden kalkan kumların bölge üzerinde toz tabakası oluşturduğunu, yağmurla birlikte yağışın çamur halinde düştüğünü açıkladı
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Yetkililer, yağışlarla ilgili şunları kaydettiler:
“Çöle yakın bölgeyiz. 2-3 gündür güneyden kalkan toz ve kum bulutlara karıştı. Bölge üzerinde bir toz tabakası oluştu ve yağmur çamurlu yağışa neden oldu. Halk arasında 'çamur yağdı' denir. Bugün de aynı durum devam edecek. Havada asılı tozlar var. Bugün ve yarın sağanak ve aralıklı yağış bekliyoruz.”.
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Uzmanlar 2-3 günden bu yana güneyden kalkan toz ve kumların bulutlara karıştığını bunun sonucunda bölgede toz tabakası oluştuğunu ve çamur halinde yağış görüldüğünü kaydederken, “Havada asılı tozlar var. Bugün ve yarın sağanak ve aralıklı yağış bekleniyor” diye konuştu
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Diyarbakır Devlet Hastanesi İntaniye Uzmanı Dr. Vuslat Boşnak, yaptığı açıklamada, dünden itibaren bölgede etkili olan toz bulutunun özellikle solunum problemi olan hastaları etkileyebileceği uyarısında bulundu.
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Tarım İl Müdürü Mustafa Kayhan da çamurlu yağışın tarımsal alana bir zararının olmadığını, ancak toz bulutunun uzun süreli olması halinde meyve ağaçlarına zarar verebileceğini söyledi.