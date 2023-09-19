Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice İlçe Jandarma Komando Alay Komutanlığı, Diyarbakır Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı, Ergani İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanlığı, Lice İlçe Jandarma Komutanlığı, Batman Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı, Mardin Kızıltepe Komando Tabur Komutanlığı, Diyarbakır Polis Özel Harekat (PÖH) unsurları, güvenlik korucuları, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Terörle Mücadele (TEM) unsurlarının katılımıyla 1120 personelden oluşan 74 tim tarafından Lice'nin Bağlan ve Yalaza mahallelerinde "Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Narkoterör Operasyonu" gerçekleştirildi.

129 farklı koordinatta, 6 iş makinesi ve 30 motorlu tırpan kullanılan operasyonda, 715 kilo 500 gram toz esrar, 1 ton 405 kilo 500 gram kubar esrar olmak üzere toplam 2 ton 121 kilogram esrar ele geçirilerek, muhafaza altına alındı.

Operasyonda 12 milyon 759 bin 450 kök kenevir ve 755 bin 100 kök skunk olmak üzere 13 milyon 514 bin 550 kenevir bitkisi imha edildi.

Bir evde yapılan aramada ise hassas terazi ve av tüfeği ele geçirildi, H.P. (45) gözaltına alındı.

Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla operasyonların azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.