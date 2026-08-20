Eski Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, karma oyun kaldırılmasına yönelik düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı.

Dizdarlı, KKTC Anayasası’nın 68’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 25 yaşını doldurmuş her yurttaşın, gerekli şartları taşıması halinde seçilme hakkına sahip olduğunu belirtti. Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda da gerekli nitelikleri taşıyan her yurttaşın seçimlerde seçilme hakkına sahip olduğunun açıkça düzenlendiğini kaydetti.

Anayasa ve yasada “her yurttaş” ifadesinin kullanıldığına dikkat çeken Dizdarlı, karma oyun kaldırılmasının özellikle bağımsız adayların hakları açısından sorun yaratacağını savundu.

“BAĞIMSIZ ADAYLARIN HAKLARI ELLERİNDEN ALINACAK”

Dizdarlı, “Karma oyun söz konusu yasa tasarısı ile kalkması neticesinde bağımsız adayların aday olma hakları ellerinden alınmış olacaktır.” ifadelerini kullanarak, karma oyun kaldırılmaması gerektiğini belirtti.

Bağımsız adayların aldıkları oyların ağırlığının, bulundukları ilçenin çıkaracağı milletvekili sayısına göre düzenlenmesi gerektiğini de savunan Dizdarlı, yapılmak istenen değişikliğin bağımsız adayların temel anayasal haklarından birini yok sayacağını ifade etti.

Dizdarlı, “Bu da doğal olarak Anayasa’ya aykırıdır. Seçim ve Halkoylaması Yasası da buna cevaz vermemektedir.” dedi.