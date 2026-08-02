Güzelyurt Polis Karakolunda görevli polis, olguları aktardı.

Polis memuru, 1 Ağustos 2026 tarihinde saat 06:30 raddelerinde Doğancı'da sakin zanlının birlikte yaşadığı kendisinden yaşça büyük olan nişanlısı ayni adreste sakin C.F(48) ile ikametgahları içerisinde çocuğunu yanına alma konusunda aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu kadının başına elleri ile vurup ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, kadının korunmak için kendisini yatak odasına kilitlenmesine müteakip zanlının kapıyı zorladığı sırada içeri girmesinden korkan kadının 4 metre yükseklikteki pencere camından atladığını kaydetti.

Polis, zanlının müştekinin bel kemiğinin kırılmasına ve beyin kanaması geçirmesine sebep olup vahim bedensel zarara uğrattığını belirti.

Polis müştekinin Lefkoşa Devlet Hastahanesi beyin cerrahi servisinde müşahade altına alınmış olup hayati tehlikesi bulunduğunu, zanlının da tutuklanarak soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, üç gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise tek isteğinin nişanlısını görmek olduğunu ifade etti.

Huzurundaki şahadeti Yargıç Ergin Atıcı zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.