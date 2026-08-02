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Bu organizasyonda 2024 Paris Olimpiyat Şampiyonu Macar Kristof Rasofzky, 2024 Paris Olimpiyat 2.'si Alman Oliver Klemet ve 2020 Tokyo Olimpiyat Şampiyonu Alman Florian Wellbrock da yarışacak.

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı VNL şampiyonu oldu!

Ulaç, 4 Ağustos'ta 10 km, 5 Ağustos'ta 5 km, 7 Ağustos'ta 3 km ve 8 Ağustos'ta görev verilirse 4x1500 m bayrak yarışında Türkiye'yi temsil edecek.

Milli yüzücümüz Doğukan Ulaç Türkiye Milli Takımı ile 4-8 Ağustos tarihlerinde Paris'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda kulaç atacak.

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