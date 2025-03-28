Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası'nın 24'üncü maddesinin 12'nci fıkrası uyarınca özel sağlık kuruluşları ile serbest meslek icra eden tabiplerin tedavi ücretlerinin en az ve en çok ücret imkanlarını gösteren “asgari- azami, tanı-tedavi ve ameliyat ücret” tarifesindeki kat sayı oranının 65 olarak değiştirilmesine karar verdi.

Birim fiyatlarının ise asgari 17.60 birim, azami 84 birim olarak değiştirilmek üzere asgari muayene ücretinin 1.040 TL, azami muayene ücretinin de 3 bin 640 TL olması kararlaştırıldı.