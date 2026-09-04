“Dokunulmazlığın kaldırılması talebi Başsavcılık tarafından yapılır”

Gündem Kıbrıs Özel Haber

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemin Öztürk, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaşanan gemi faciasıyla ilgili olarak üzüntüsünü dile getiren Öztürk, “Öncelikli olarak ülkemizin başı sağ olsun. Deprem felaketinden sonra yaşanan en büyük felaketti bu yaşanan vahim gemi kazası. Ailelerin yanına gittik ve yaşadıkları acıları gördük. Onları teselli edebilecek bir cümle olduğunu düşünmüyorum. Yaşadıkları acının tarifi yok. Bundan sonraki süreçler için de gerekenler yapılmalıdır. En yukarıdan en aşağıya kadar kazanın sorumlularının ağır bir bedel ödemesi gerekiyor” dedi.

Öztürk, “Türkiye Cumhuriyeti her zaman yanımızda olmaya devam ediyor. Bu olayda da bir kez daha yanımızda olduklarını gösterdiler. 2 tane arama gemisi yolladılar ve bir kişiye daha ulaşıldı. Umuyorum ki diğer kayıplarımıza da ulaşabiliriz” dedi.

“Bu olayda çok büyük ihmal olduğu ortadadır”

Yaşanan kazayla ilgili olarak Öztürk, “Bu olayda çok büyük ihmal olduğu ortadadır. Kazazedelerin ifadelerine göre kapıların üzerlerine kitlendiği, çalışanların geminin tahliyesinde yardımcı olmadığı yönünde çok ciddi iddialar var. Bu konuda yapılan soruşturma devam etmektedir. Hangi makam ve mevkide olursa olsun sorumlular kimse bu ihmalin bedelini ödemesi gerekir” ifadelerini kulandı.

Öztürk, “Geminin daha önce kazalı olduğu, açık denizde değil de bir göl aracı olduğu konuşuluyor. Gemi kaptanın ehliyeti şu anda tartışma konusu durumundadır. Mahkemede de bu konular gündeme gelmiştir. Mahkeme önündeki emareler ve ifadelerle bir karar verecektir. Limanda kazadan kurtulan kişilerle konuştum ve mahkemede dile getirilen konularla örtüştüğünü gördüm. Kaptanın oradaki yolcuları dinlemediği, kaptanın gemiyi terk etmesi gibi ciddi iddialar söz konusudur. Bilirkişi uzmanlarının da teyit ettiği gibi kaptanın gemi su aldığı halde bir manevrasın sonrasında battı. İnsanlar öfke ve acı içerisindedir” diye konuştu.

“Ülke olarak herkesin bir açıklamaya ihtiyacı vardı ve bu açıklamaları Başbakanımız yaptı”

Başbakan Ünal Üstel olayın ilk gününden itibaren kazazedelerin yanında olduğunu söyleyen Öztürk, “Ülke olarak herkesin bir açıklamaya ihtiyacı vardı ve bu açıklamaları Başbakanımız yaptı. Eski Ulaştırma Bakanına kazazede yakınlarının çok ciddi tepkisi olduğunu gördük. Oraya gitmediğini, yanlarında olmadığını bize söylediler ve tepkilerini dile getirdiler. Oradan da bilgi akışı olması gerektiğini söylediler. Ulaştırma Bakanlığı bu olaydaki en yetkili merci idi. Ancak bu yetki ve sorumluluk yerine getirilmedi. Sayın Başbakan bu soruşturmanın salimen yürütülebilmesi ve şüpheye yer vermemesi için ilgili bakanı görevden alması gerekirdi ve bunu yaptı. Bu girişim halk tarafından da takdir topladı. Bu bizim partinin bir bakanı olabilirdi. O makamda oturan her kim olursa olsun bu yine yapılırdı. BU YDP’ye yönelik bir hareket değildir. Kendisinin de birçok şaibe ve soru altında kalmaması, soruşturmanın daha düzgün yapılabilmesi içindi. Bu safhada kendisinin böyle bir girişim yapması gerekiyordu ama yapmadı. Sayın Başbakan da kendisini görevden aldı ve akabinde de hükümetten çekileceğini açıkladı. Hükümet düşmedi çünkü 26 yeter sayısı vardır. Hükümet çalışmaya devam edecektir” dedi.

“Dokunulmazlığın kaldırılması talebi Başsavcılık tarafından yapılır”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın Cumhuriyet Meclisi’ne dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik dilekçe sunması ve dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin süreci bir hukukçu olarak anlatan Öztürk, “Vekilin herhangi bir dilekçe sunarak bu süreci başlatması mümkün değildir. Sistem ancak başsavcılık tarafından, ilgili yasaya da dayandırarak bir dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik talepte bulunur. Bu talep meclis başkanlığına gelir ve meclis başkanı bir komite kurar. Bu komitede de eğer dokunulmazlığın kaldırılması için yeterli emare bulunursa meclise havale edilir. 26 tane vekilin kabul oyu vermesiyle dokunulmazlık kalkar. Kişi istese bile dokunulmazlığı kaldırılamaz. Ancak savcılık tarafından istem olacak ve o istemin hangi yasaya dayandığı açıkça beyan edilmesi gerekir. Dokunulmazlık anayasada yer alıyor. Vekil kendi istese bile o değişikliği yapamaz. Şu anda öyle bir durum söz konusu olamaz” dedi.

“Dokunulmazlığının kaldırılmasının mümkün olmadığını en az benim kadar biliyordur”

Erhan Arıklı’nın deneyimli bir siyasetçi olduğunu ve bu süreci çok iyi bildiğini düşündüğünü söyleyen Öztürk, “Tecrübeli bir vekil başkan. Bunu bilemeyeceğini çok fazla düşünmüyorum. Şu durumda dokunulmazlığının kaldırılmasının mümkün olmadığını en az benim kadar biliyordur” ifadelerini kullandı.