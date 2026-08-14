Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli polis memuru Bora Çelebi mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 5 Ağustos 2026 tarihinde sahte araç kiralama internet sitesi üzerinden araç kiralayan ve 317 bin TL ödeme yapan bir şahsın polise gelerek dolandırıldığını söylemesi üzerine soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, şikâyet üzerine başlatılan soruşturmada müştekinin ödediği paranın önce B.S.’nin, ardından M.A.M.’nin hesabına gönderildiğinin tespit edildiğini kaydetti.

M.A.M.’nin 10 Ağustos tarihinde tutuklandığını, cep telefonunun emare olarak alındığını ve mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün ek tutukluluk emri alındığını belirten polis, B.S.’nin ise 11 Ağustos’ta tutuklandığını ve iki cep telefonunun emare olarak alındığını söyledi.

Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını ve her iki zanlının da tıp fakültesi öğrencisi olduğunu belirterek teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmalarına, 80’er bin TL nakit teminat yatırmalarına ve birer kefilin 600’er bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına emir vererek tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.