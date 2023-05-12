Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamada, Fon ve Tarım Dairesi iş birliğinde, tahıl ve yemlik baklagil ekili alanlarda dolu yağışından dolayı zarar gören köy ve/veya bölgelerin tespitinin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, zarar gören üreticilerin ve hasar oranlarının en kısa sürede saptanabilmesi, tazminatların ödenmesinde herhangi bir mağduriyet ve gecikmenin yaşanmaması için üreticilerin en geç 17 Mayıs Çarşamba gününe kadar kaza/bölge Tarım Dairelerine müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.