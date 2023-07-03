Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis 2 Temmuz 2023 tarihinde saat 19.30 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Kahramanlar Caddesi üzerinde aynı yerde sakin zanlı M.G nefesinde 149 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir esnada, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu elinde kanunsuz olarak bulundurmuş olduğu ağız uzunluğu 56 cm toplam unluğu 72 cm olan döner bıçağını aynı yerde sakin S.D’ye gösterip adı edileni korkutacak bir şekilde üzerine doğru koşarak gelişi güzel sallayıp, adı edilene hitaben yüksek sesle "keseceğim hepinizi" demek sureti ile şiddet tehdidinde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis zanlı M.G'nin aynı gün derdest emri gereği tutuklanmış olup, bahse konu döner bıçağını emare olarak aldıklarını belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının gönüllü ifade verdiğini ve teyit tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca alınacak çevre şahadetleride olacağından ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen ahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

