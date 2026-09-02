Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, ilk yangın 1 Eylül 2026 tarihinde saat 12.00 sıralarında Aydınköy’de Ağıllar bölgesinde bulunan bir işçi evinde meydana geldi.

Yangının, muhtemelen mutfaktaki elektrik tesisatının yüklenip ısınarak alevlenmesi sonucu çıktığı belirtildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu yatak, mutfak ve salon odalarında bulunan tüm beyaz eşyalar, mobilyalar ve ev eşyaları yanarak zarar gördü.

Seyir halindeki araç alev aldı

İkinci yangın, 2 Eylül 2026 tarihinde saat 06.00 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Alpet Petrol Trafik Işıkları Kavşağı’nda meydana geldi.

Seyir halinde bulunan MA 534 plakalı van araçta, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında aracın motor bölümü ile ön kabinin iç kısmı yanarak zarar gördü. Yangın nedeniyle oluşan ısı sonucu aracın ön camı da patladı.

Girne’de klima dış ünitesi alev aldı

Girne’de ise 2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 sıralarında Tepebaşı Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde yangın meydana geldi.

Yangının, muhtemelen daireye ait klima dış ünitesi motorunun yüklenip ısınarak alevlenmesi sonucu çıktığı belirtildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında apartmanın dış kısmında bulunan toplam 4 klima dış ünitesi, gider boruları ve binanın kompozit kaplaması yanarak zarar gördü.

Lefke’de bahçe yangını: 32 ağaç zarar gördü

Dördüncü yangın ise 2 Eylül 2026 tarihinde saat 10.30 sıralarında Lefke’de bulunan bir narenciye bahçesinde çıktı.

Yangının, muhtemelen bahçe kenarındaki elektrik tellerinden düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu meydana geldiği belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında 30 bakımsız narenciye ağacı ile 2 zeytin ağacı, damlama lastikleri ve sulama borusu yanarak zarar gördü.

Polisin dört yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.