Başta Kahramanmaraş ile Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Elazığ’ı etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye, ortak yayında tek yürek oluyor.

DÖRT KULÜP BAŞKANLARI YAN YANA OTURDU

Futbol dünyasının önemli isimleri de bu yayına katıldı. Süper Lig’deki dev kulüplerin başkanı Dursun Özbek, Ahmet Nur Çebi, Ahmet Ağaoğlu ve Ali Koç ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasına katıldı. Başkanlar canlı yayında telefonlara bakıp bağış topladı.

Ayrıca futbolcular Cenk Tosun, Altay Bayındır ve Kerem Aktürkoğlu da kampanyada görev aldı.