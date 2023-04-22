Polisin kazalarla ilgili açıklaması şöyle:

22.04.2023 tarihinde, saat 00:30 sırlarında, Lefkoşa’da Sanayi Bölgesi Sanayi Caddesi üzerinde, Faris Can DALBUN (E-24), 194 mlgr. alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FK 896 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, yol üzerinde bulunan Dr. Fazıl Küçük Bulvarı yol kavşağına geldiğinde tek yöne doğru sağa dikkatsiz bir şekilde dönüş yapması sonucu, o esnada karşısından Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde seyreden ve sanayi bölgesine dönüşe geçen Mehmet DENİZ (E-22) yönetimindeki UN 613 plakalı motosiklet ile yüz yüze çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü Faris Can DALBUN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

109 Promil alkollüydü

21.04.2023 tarihinde, saat 23:45 sıralarında, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Metin KURTOĞLU (E-29), 109 mlgr. alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LY 939 plakalı salon araç ile Göneyli çemberine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada dikkatsiz bir şekilde çembere giriş yapıp hastane istikametine doğru dönüşe geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından refüj üzerine çıkıp refüj üzerindeki trafik levhasına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

244 Promil alkollü çıktı

21.04.2023 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Yıldırım'da Reyhan Sokak üzerinde, Charmaine Lisungu KAPUTALAMBA (K-29), 244 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KG 636 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidiş istikametine göre yolun solundan yoldan çıkıp bir ikametgahın bahçe tellerine çarpmıştır. Kazada yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Charmaine Lisungu KAPUTALAMBA tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Araç sürücüsü tutuklandı

22.04.2023 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Berkan YUVANAYDIN (E-22), 182 mlgr alkol tesiri astlında, yönetimindeki EM 070 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Davloz Market önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu, önünde aynı istikamette seyreden Collıns T. OBIORA (E-23) yönetimindeki ZPV 614 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kazada yaralanan olmadı. EM 070 plakalı araç sürücüsü Berkan YUVANAYDIN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.