Polisin açıklaması şöyle:

02.11.2023 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde bulunan Dörtyol kavşağında, Özdemir YANDAŞ (E-67) yönetimindeki KH 760 plakalı salon araç ile Dörtyol istikametinden gelip, Dörtyol kavşağından Geçitkale istikametine gitmek için anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola çıkış yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden İbrahim BEŞGÜLLER(E-24) yönetimindeki UB 918 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan KH 670 plakalı araç sürücüsü Özdemir YANDAŞ ile araçtaki yolcu Gülşirin ALTIYEVA (K-51) ve UB 918 plakalı araç sürücüsü İbrahim BEŞGÜLLER, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.