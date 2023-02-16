Sterlin ise 22,74 liradan alınıp, 22,78 liradan satılıyor.

Serbest piyasada 18,85 liradan alınan dolar 18,89 liradan satılıyor. 20,21 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,25 lira olarak belirlendi.

Gram altın yeni haftaya yatay bir seyirle başladı

Gram altın yeni haftaya yatay bir seyirle başladı

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