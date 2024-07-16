Ekonomist Mehmet Saydam Gündem Kıbrıs’ta konuştu, dövizdeki son rakamlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Uzun zamandır durağan olan dövizin bir anda neden yükselişe geçtiğini anlatan Saydam, şunları söyledi:

“FED’in hazırladığı rapor sonrası Amerika’daki tüketici enflasyonlarının yavaşlayıp düşüşe geçmesi kaynaklı Dolar değer kazanmaya başladı. Türkiye bazlı baktığımızda ise dövizin şu anda yükselmesinin 4 ana nedeni vardır. Bunlardan birincisi Türkiye’deki yüksek enflasyondur. İkincisi cari açık. Şu an Türkiye’nin cari açığı 2024 sonunda 30 milyar dolar olarak öngörülmektedir. Üçüncüsü ise faiz politikası. 16 ay önce tek hanelerde olan faiz rakamları şu an yüzde 50 bandına yükseldi. Son olarak en büyük etken ise Türkiye’nin uluslararası kredi notunun B olması. Bu Türkiye için yeterli değildir”

“Ekonomik olumsuzluklar TL’ye değer kaybettirmeye devam edecek”

Bu ekonomik olumsuzlukların TL’nin değersizleşmesine yol açtığının altını çizen Mehmet Saydam, ABD’nin mali paket ve değişikliklerle enflasyonun kontrol altına alındığına dair raporlar yayınlamaya devam ettiği müddetçe dövizin TL karşısında değer kazanmaya devam edeceğini söyledi. Türkiye’nin bugün açıkladığı yeni vergi politikalarına da dikkat çeken Saydam, Türkiye’nin dövizdeki yükselişe karşı savaş açtığını ancak bunun yeterli olup olmayacağının önümüzdeki dönemlerde görüleceğini söyledi.

Saydam, süreç böyle devam ettiğimi müddetçe dövizin Türk Lirası karşısında değer kazanmaya devam edeceğini belirterek, ‘Sterlin’e 50’li rakamlar bile az gelecek’ ifadelerini kullandı.