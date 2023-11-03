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Dolar ise 28,20 liradan alınıp, 28,60 liradan satılıyor.

Serbest piyasada, saat 08.30 itibarıyla 29,95 liradan alınan euro, 30,45 liradan satılıyor. 34,40 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 34,90 lira olarak belirlendi.

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