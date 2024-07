Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu Down Cafe’yi ziyaret ederek devam eden tadilat çalışmalarını inceledi.



Engelli gençlerin Down Cafe'de yıllar içinde ortaya koydukları işlerle,kendilerini kanıtladıklarını dile getiren Gardiyanoğlu Down Cafe'nin tadilatının tamamlanmasının ardından hizmete girecek Down Cafe’ye vatandaşların destek olmasını beklediklerini kaydetti.