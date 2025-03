Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yetkililer, öğretmenler ve velilerin de yer aldığı kabulde, Cumhurbaşkanı Tatar’a hediye takdiminde bulunuldu. Cumhurbaşkanı da, öğrencilere hediye paketleri takdim etti.

Kabulün ardından Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencisi Tuana Zehirok ile Lefke Gazi Lisesi öğrencisi Hüseyin Güney, Cumhurbaşkanlığı bahçesinde dans gösterisi sundu.

-Tatar: “Sizler bizler için çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz”

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, “Biz hep beraberiz.” diyerek, federasyonun duyarlılığını takdir ettiğini söyledi. “Bu çocuklar bizim çocuklarımız, evlatlarımız. Onları en iyi şekilde geleceğe hazırlayabilmek, eğitmek ve topluma kazandırmak hepimizin görevidir.” vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, anne, baba ve öğretmenleri tebrik etti.

Eğitimin önemini belirten Tatar, tıptaki gelişmelere dikkat çekerek, ilerleyen süreçte çocuklara daha iyi bir gelecek hazırlama temennisini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, devletin imkanlarını zaman içerisinde artırarak, ihtiyaçlı bireylere daha iyi bir gelecek sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, büyük bir devlet olarak imkanlarını, KKTC ile paylaşmasının bir ayrıcalık ve şans olduğunu ifade eden Tatar, Türkiye’deki federasyonla bağların artmasını temenni etti.

Nüfus arttıkça, down sendromlu bireylerin sayısının da artabileceğini belirten Tatar, “Bu bir realitedir… Onları eğitmek, onları geleceğe hazırlayıp, yetiştirmek bizlerin görevidir” diye konuştu.

Down sendromlu öğrencilere de hitap eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Sizler bizler için çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz. Her zaman sizlerle beraberiz, sizleri seviyoruz ve sizler adına öğretmenlerinize, annelerinize, babalarınıza çok teşekkür etmek istiyorum. Sizler her zaman bizlerin kalbindesiniz” ifadelerini kullandı.

-Umut

Uluslararası Down Federasyonu KKTC Başkanı Tülay Umut da, kabulü nedeniyle Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti.

Uluslararası Down Federasyonu’nun sekiz yıl önce kurulduğunu ifade eden Umut, birlikte birçok etkinlikler yaptıklarını belirterek, Girne’de ilk kez Uluslararası Plaj Futbol Turnuvası düzenlediklerini hatırlattı. Umut, Cumhurbaşkanı’nın eşi Sibel Tatar’ın desteğiyle 2023 yılında da Gazimağusa’da sekiz ülkeden 100 misafirin katılımıyla plaj turnuvası düzenlediklerini dile getirdi.

Down sendromlu bireylerin, sağlık ve eğitimde ihtiyaçları doğrultusunda uluslararası kaliteyi yakalama hedefinde olduklarını ifade eden Umut, Türkiye ile birlikte koordineli çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Tülay Umut, Cumhurbaşkanı Tatar’ın her zaman yanlarında olduğunu da vurguladı.