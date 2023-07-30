Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, DP’nin kuruluşunun 31’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Ataoğlu, mesajında “31 yıldır yüreğimizde yanan meşale” ifadelerini kullandı.

Partiden yapılan açıklamaya göre Ataoğlu, mesajında, DP’nin 31’inci kuruluş yıl dönümünü “büyük bir gururla” karşıladığını belirterek, “Köklü geçmişimiz ve güçlü geleceğimizle, Demokrat Parti, siyasi tarihimizin önemli bir demokrasi savaşçısıdır. Kurulduğu 1992 yılından itibaren, Kıbrıs Türk halkının daha çok özgürlük ve demokrasiyle tanışması için yürüttüğü mücadele, ülkemizin kaderini etkilemiş, geleceğini de şekillendirmiştir” dedi.

“İçimize fitne-fesat sokmaya çalışanlara karşı dikkatli olmalı, partimize gönülden bağlanmalıyız”

Ataoğlu, “Partimizin kuruluş misyonunda yer alan devletin ve kamu yönetiminin şeffaflığını gerçekleştirme çabası, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı olan mücadelemiz, bugün de aynı kararlılıkla devam etmektedir” diyerek, “Geçmişte başlatılan bu onurlu yola çıkan saygıdeğer gönüldaşlarımızı, Dokuzlar Hareketi ile kalbimizde selamlarken, bugün bu uğurda omuzlarımızdaki sorumlulukla yarınlar için çalışmaktayız. Birlik ve beraberlik, insanca yaşama, saygı ve sevgiyle kenetlenmeye en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, kişisel çıkarları bir kenara bırakarak, içimize fitne-fesat sokmaya çalışanlara karşı dikkatli olmalı, geleceğimize, partimize ve devletimize dört elle gönülden bağlanmalıyız.” ifadelerini kullandı. Ataoğlu, “partililerin desteği ve dayanışmasının aydınlık yarınlara yürümek için kendilerine güç verdiğini” de belirtti.

“Siyasetin halk için yapıldığını unutmadan çalışıyoruz”

Ataoğlu, “Siyasette daha fazla kadın ve gençlerimizin yer almasını önemsiyor, onların gücünden ilham alarak geleceğin siyasetini inşa ediyoruz. Bizler, siyasetin halk için yapıldığını unutmadan, siyaseti insan odaklı zemine taşımak için çalışıyor, KKTC'nin yarınlarını kurgulamak için çaba sarf ediyoruz” dedi.

DP’nin dünyayı ve ülkeyi de derinden etkileyen ekonomik olumsuzluklardan kurtulmak için çalışırken, ekonomik çarklarının dönmesi için gayret gösterdiklerini aktaran Ataoğlu, “KKTC ülkemiz, güvencemiz ana vatan Türkiye ve tek odağımız halkımızdır. Bu ülkeye gönül vermiş hiç kimsenin köşeye çekilme hakkı yoktur. KKTC için emek verirken yorulma hakkımız ise hiçbir zaman olmamıştır” dedi.

“Kurucu liderimiz Denktaş'ın ilkelerinden ayrılmadan hizmet etmeye devam edeceğiz”

Ataoğlu, “Birlik ve beraberliğimizi kimse engelleyemez, bu yolda yürümeye devam edeceğiz” diyerek mesajına şöyle devam etti:

“Partimiz, demokrasiden ve kurucu liderimiz Rauf Raif Denktaş'ın ilkelerinden hiç ayrılmadan, KKTC halkına hizmet etmeye devam edecektir. Bize ışık tutan geçmişimiz ve inancımızla, geleceğe umutla bakıyoruz. Demokrat Parti olarak, Kıbrıs Türk halkına layık olmak için her zaman en iyisini yapmaya kararlıyız. Partimizin kuruluşundan bugüne kadar ülkemizi ‘gailemiz memleketimiz, insanımız’ düşüncesiyle bugünlere taşıyan partimizin Kurucu Başkanı Mustafa Adaoğlu, DP'nin çıkardığı ilk Başbakan Hakkı Atun, Salih Coşar, yıllarca genel Başkanlık yaparak büyük sorumluluk ve emek gösteren Sayın Serdar Denktaş ve partimizin üst kademe görevlerinde bulunan tüm saygıdeğer Demokrat Partililere teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca ilk günden bugüne kadar, partimizin değerli mensuplarını kutluyor, hayatını kaybeden gönüldaşlarımızı rahmet ve şükranla yad ediyorum.”