Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü’nün organize ettiği ve her yıl büyük bir spor şölenine dönüşen Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nın 22.’si, 2-3 Kasım tarihlerinde Girne Antik Liman’da gerçekleştirildi. İki gün boyunca süren etkinliklerde, farklı branşlarda yüzlerce sporcu yarıştı.

Bu yılki organizasyonda 3x3 basketbol, hentbol, masa tenisi, atletizm, halter ve vücut geliştirme branşlarda yarışmalar düzenlendi.

10K Atletizm Koşusu Sonuçlandı

Atletizm dalında düzenlenen 10 kilometrelik yol koşusunda erkekler kategorisinde birinciliği Ömer Faruk Kıcım elde etti. İkinciliği Anton Gromılın alırken, Mehmet Bölüm ise üçüncü sırada yer aldı. Kadınlar kategorisinde ise Özgül Aydın birinci olurken, Esra Kaya ikinci, Sıla Özgürgün Cankaya üçüncü olarak yarışı tamamladı.

3x3 Basketbolda Şampiyonlar Belli Oldu

3x3 basketbolda U14 kategorisinde, kızlarda Levent takımı finalde rakibi Alsancak’ı yenerek şampiyonluk kupasını kaldırdı. Erkekler kategorisinde ise Yakın Doğu, Koop takımıyla girdiği çekişmeli mücadeleyi kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Masa Tenisi Heyecanı Tarihi Atmosferde Yaşandı

Girne Antik Liman’ın tarihi tren rayları üzerinde kurulan masa tenisinde büyük çekişme yaşandı. U19 erkekler finalinde Ali İleri, rakibi Royon Mehmet’i yenerek şampiyon olurken, kızlar finalinde ise Özüm Özel, Ecem Önder’i mağlup ederek birinciliği elde etti.

Hentbolda Kadınlarda Onko, Erkeklerde Levent Şampiyon

Girne Kalesi’nin tarihi atmosferinde oynanan hentbol maçlarında, kadınlar kategorisinde Onko takımı şampiyonluk kupasına uzandı. Erkeklerde ise Levent takımı rakiplerini geride bırakarak zafer elde etti.

Halter ve Vücut Geliştirme Gösterileri

Halter ve vücut geliştirme federasyonuna bağlı Nev Fitness, kapanışta gerçekleştirdiği gösterilerle Girne Antik Liman’da toplanan izleyicilere görsel bir şölen sundu. Sporcuların sergilediği performans, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Oyunlar sonunda düzenlenen ödül töreninde, sporcular madalyalarını Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü’nün ellerinden aldı.