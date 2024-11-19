Dr. İncirli, “Çok genç yaşta, erken kayıplar yaşıyoruz. Her geçen gün biraz daha fazla. Ateş düştüğü yeri yakar dense de hepimizin yüreği yanıyor. 75 yaşından genç kişilerin ölümü erkendir ve önlenebilir olarak kabul edilir” ifadelerini kullandı.

Önlenebilir ölüm oranının iki göstergesi olduğuna işaret eden İncirli, şöyle devam etti:

“1. Tedavi edilebilir hastalıklardan ölüm

2. Önlenebilir hastalıklardan/durumlardan ölüm

İstatistik Kurumu’nun verilerine göre ülkemizde 75 yaş altındaki ölüm sayıları:

2018 yılında 436 (%66’sı kadın)

2019 yılında 455 (%67’si kadın)

2020 yılında 563 (%67’si kadın)

2021 yılında 596 (%67’si kadın)

2022 yılında 645 (%67’si kadın)”

“Nüfusa göre yaklaşık 100 binde 160”

Dr. Sıla Usar İncirli, “Nüfusa göre yaklaşık 100 binde 160. Birçok ülkeye göre Kıbrıslı Türkler daha genç ölüyor, cinsiyete göre ise kadınlar” açıklamasını yaptı.

İncirli, “Zamanında ve etkili tıbbi tedaviler sunulması durumunda büyük acılara neden olan erken ölümler azaltılabilir. Bu yüksek rakamlar sağlıkta yetersiz hizmetin ve güçsüz sistemin sonucudur. Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde erken ölümlerin önlenmesi için ne yapılacağı konusu özellikle gündemimizde olacak” dedi.