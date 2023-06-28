Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Çağın Ozankaya, sosyal medya hesabı üzerinden uyarılarda bulundu.

Dr. Ozankaya, “Geçtiğimiz 6 ay içerisinde atlatmaya çalıştığımız ama halen atlatamadığımız yoğun ve tarifsiz acılar yaşadık. Bu bayram bu acılara kendi elimizle ekleme yapmayalım” dedi.

Önerilerini sıralayan Ozankaya, şöyle devam etti:

“Özellikle kalp/damar hastalığı ve diyabeti olan hastalar yediklerine içtiklerine dikkat etsinler. Gerekirse yapılan tüm ikramları reddedin. Anlayışsız bir zorlamayı geri çevirmemek sağlığınızdan değerli değildir!

Bayram ziyaretleri fesat zihniyetlerin insanları irrite etmesi için fırsattır. O yüzden sizi strese sokacak hiçbir ortamda bulunmayın ve ziyaret etmeyin. Ani stresler farklı sağlık sorunlarına neden olabilir.

Bayramlar özlenen muhabbetlerin yaşandığı sinerjisi ve enerjisi yüksek, alkol tüketiminin arttığı kutlamalardır. Çok da keyiflidir. Yalnız alkol aldıktan sonra araç kullanmayınız ve eğer mümkünse gece 22.00'dan sonra kısa mesafeler ve acil durumlar dışında yollarda vakit geçirmeyiniz.”