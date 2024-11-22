Girne’nin sevilen doktorlarından Dr. Özcan Hüdaverdi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile dün meydana gelen kalp krizi vakasına dikkat çekti.

Dr. Hüdaverdi, kalp krizinde erken müdahale için tüm sağlık çalışanlarının olağanüstü çaba sarf ettiğini dile getirerek, bir örneğini paylaştı.

İşte o paylaşım:

“21.11.2024

Saat 18.54 Lapta Hızır Ambulans ile görüşme.

47 yaş erkek kalp krizi vakası.

Nöbetçi Uzm. Dr. Eser Varış ile irtibatta olup kötü durumda olan genç kalp krizi geçiren hastamız için tüm sağlık çalışanları ve merkezi 112 Ekibi ile birlikte koordine bir şekilde hareket ettik.

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nden Dr. Fazıl Küçük Çemberi’ne Lapta’dan gelecek olan vakayı karşılamak için yola çıktık ve bekledik.

Çünkü; Girne trafiğine girmemesi için ve zaman kaybedecek durumumuzun asla olmadığı için!

Nitekim Saniyelerle ve saliselere yarışır durumda hastamızı karşıladığımızda kalbine iki kez şok uygulayıp saat 19.23 ‘de Lefkoşa Dr. Burhan Devlet Hastanesi’ne ulaştırdık.

Nöbetçi Uzm. Dr. Eser Varış ve ekibi anjiyo ünitesinde eldivenleri giymiş hazır bir şekilde bizi karşıladı ve hastamızı tüm ekip ile birlikte hayata döndürdük.

Sağlık çalışanları olarak çok sık yaşadığımız bir konuya değinmek istiyoruz.

Hastamızın gün boyunca göğüs ağrısı olmuş ve maalesef üzülerek belirtiyoruz ki kendi imkanları ile başvurmuştur.

Kalp krizinde erken müdahale için tüm sağlık çalışanları olağanüstü çaba sarf ediyor ve bir örneğini sizlerle paylaşmak istedik.

Lütfen acil durumlarda 112 veya doktorunuzu veya yakınızda olan herkes tedbirli ve duyarlı olsun.

Emeği geçen tüm sağlık çalışan emektarlara teşekkür ediyoruz.

Sağlıklı ve huzurlu günler sizin olsun…

Not; Hastamız çok iyi."