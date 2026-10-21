Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Belediye Başkan adayı Dr. Bekir Paşaoğlu, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi ve Oğuz Veli Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Her iki ziyarette de kurum yetkilileri ve çalışanlarla görüşen Paşaoğlu; sağlık ve eğitim alanında görev yapanların deneyimlerini, karşılaştıkları sorunları ve beklentilerini dinleyerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Sağlık Hizmetinde İnsanı Anlamanın Önemi

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ndeki ziyaretinde hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Dr. Paşaoğlu, sağlık hizmetlerinin niteliğinin yalnızca

tıbbi uygulamalarla değil, insan odaklı yaklaşım ve ekip çalışmasıyla da şekillendiğine dikkat çekti.

Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan, Dr. Paşaoğlu, iç hastalıkları uzmanı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde beş yıl, Almanya’da bir üniversite hastanesinde sekiz yıl görev yaptı. Halen Girne’de özel bir hastanede başhekim olarak görev yapıyor.

Eğitim, Aileden Gelen Bir Sorumluluk

Oğuz Veli Ortaokulu’nda okul yönetimi, öğretmenler ve çalışanlarla bir araya gelen Paşaoğlu, eğitim camiasının beklentilerini dinledi. Atatürk Öğretmen Akademisi’nde uzun yıllar öğretmenlik ve müdürlük yapan babası Zeki Paşaoğlu’nun bir eğitimci olarak yetiştirdiği çok sayıda ilkokul öğretmeni bulunduğunu hatırlatan Paşaoğlu, eğitim kurumlarının ve öğretmenlerin sesinin duyulmasını önemsediğini ifade etti.