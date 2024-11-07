LTB'den verilen bilgiye göre, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası’nda farkındalığı artırmak amacı ile LTB organizasyonunda Diyaliz ve Böbrek Hastaları Derneği’nin katkıları ile gerçekleşen etkinliğe LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile dernek üyeleri katıldı.

2015 yılında vefat eden Böbrek ve Diyaliz Hastaları Dayanışma Derneği Eski Başkanı Dr. Zerrin Akalın’ın adının verildiği parkta gerçekleşen etkinlikte, kadavra ve canlıdan yapılan nakiller ile hayata tutunan 66 nakil hastasını temsilen dikilen fidanlarla organ bağışının önemi vurgulandı.



Etkinlikte organ bağışının toplumsal sorumluluk ve organ bekleyen hastalar için umut olduğu bir kez daha hatırlatıldı.