Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde inşaat sektöründe yatırımlarına başlayan Türkiye'nin gayrimenkul alanındaki yatırımlarıyla adından çokça söz ettiren lider firmalarından DRALP Gayrimenkul İnşaat, Kuzey Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) üyeliğine kabul edildi. Bu üyelikle birlikte ülkemizdeki iş dünyasının en önemli platformlarından biri olan İŞAD'ın değerli bir parçası oldu.

Üyeliğe kabul ziyaretinde DrAlp Gayrimenkul Group Direktörü Alper Yalçın yaptığı açıklamada, Öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yatırım yapma fırsatına erişmekten büyük bir mutluluk duymaktayız. Bunun yıllardır hedeflerinin arasında olduğu ve buraya yapılacak yatırımları bir gönül borcu olarak gördüklerini dile getirerek konuşmasına başladı.

İŞAD üyeliği, firmamızın sektördeki konumunu güçlendirecek ve iş dünyası ile olan işbirliklerimizin geliştirmesine olanak sağlayacaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en köklü derneklerinden olan İŞAD' ın sağlayacağı bilgi paylaşımı, ağ oluşturma ve sektörel işbirliklerinden en iyi şekilde faydalanarak, yatırım çeşitliliği ve öncü olma hedeflerini gerçekleştirme arzusunda olduklarını dile getirdi.

Bu önemli gelişme ile birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm paydaşlarıyla daha güçlü bağlar kurmak ve sektördeki öncü rolü üstlenmek amacıyla bu ülkeye katma değer kazandırmak için yatırımlarına devam etmek adına İŞAD üyeliğinin kendilerine yol gösterici ve güç veren bir adım olduğunu dile getirdi.

İŞAD YK başkanı Enver Mamülcü, ise şunları söyledi:

"DrAlp Gayrimenkul İnşaat firması öncelikle ülkemize yapmış olduğunuz yatırımdan dolayı memnuniyet duyduk. Anavatanın böyle güzide firmalarının Ülkemize gelerek yatırım yapmaları bizleri ziyadesi ile memnun etmektedir. DRALP Gayrimenkul İnşaat firmasının sektördeki uluslararası tecrübesini, yenilikçi çözümlerini ve kaliteli hizmet anlayışını ülkemize yansıtacağına emin olduğunu ve bu tarz yatırımların, yeni yatırımcıların cesaretlenmesinede öncü olacağını dile getirdi. Bu süreçte her zaman Dralp groupun yanında olacağımızı, desteklerimizi esirgemeyeceğimizi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine önemli katkılarda bulunacağına olan inancımızda tam olduğunu belirtmek isteriz. İŞAD olarak kendilerine hoşgeldiniz der, üyeliğin hayırlı olmasını, yaptıkları ve yapacakları yatırımlardan bereketli kazançlar elde etmelerini temenni ederiz" dedi.