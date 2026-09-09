Türkiye ve KKTC’yi temsil eden tek Türk sporcu Enver Haskasap ile İrlandalı takım arkadaşı Duane McKeever, Drift NEU Racing Team adına sezonun son mücadelesinde direksiyon başına geçecek.

Drift Masters Grand Prix’de aylar süren mücadele, motor sporları dünyasının yakından takip edeceği büyük finalle sona eriyor. Sezon boyunca Avrupa’nın farklı ülkelerinde zorlu parkurlarda mücadele eden Drift NEU Racing Team pilotları, Enver Haskasap ve Duane McKeever ile final için rotasını Polonya’ya çevirdi. Varşova’nın simge yapılarından PGE Narodowy Stadyumu’nda gerçekleştirilecek final, yaklaşık 55 bin seyircinin oluşturacağı atmosferle 2026 sezonunun en görkemli buluşmasına sahne olacak.

FERROPOLIS’TEN BÜYÜK FİNALE

Final öncesindeki son mücadele Almanya’nın “City of Iron” olarak bilinen Ferropolis parkurunda yaşandı. Dev iş makinelerinin gölgesinde ve yapay ışıklar altında gerçekleştirilen gece yarışlarında Enver Haskasap, 1000 beygir gücündeki 535 kapı numaralı Nissan Silvia S15’iyle teknik ve hata payının oldukça düşük olduğu parkurda mücadele etti. Zorlu sıralama turlarını geçerek TOP 32’ye kalan Haskasap, sert tandem eşleşmelerine sahne olan Almanya raundunun ardından güçlü İrlandalı takım arkadaşı Duane McKeever ile birlikte şimdi Drift NEU Racing Team adına sezonun büyük finaline odaklandı.

ŞAMPİYONLUK HESABI VARŞOVA’DA KAPANACAK

Ferropolis’te Conor Shanahan’ın galibiyete ulaşması, büyük final öncesinde şampiyonluk mücadelesini daha da kızıştırdı. Genel klasmanda matematiksel olarak şampiyonluk şansını sürdüren son dört pilot, sezonun kupası için Varşova’da son kez karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Polonyalı pilotlarla İrlandalı rakipleri arasındaki mücadele finalin dikkat çeken başlıklarından biri olurken, ülkeler klasmanındaki İrlanda–Polonya çekişmesinin sonucu da Varşova’da belli olacak.

DRIFT VE FORMULA 1 AYNI ORGANİZASYONDA

PGE Narodowy’deki büyük final bu yıl farklı bir gösteriye de ev sahipliği yapacak. Oracle Red Bull Racing ve Visa Cash App Racing Bulls Formula 1 araçları, organizasyon kapsamında stadyum zemininde gösteri sürüşleri gerçekleştirecek. Drift Masters’ın sezon finali, şampiyonluk mücadelesinin yanı sıra Formula 1 gösterisiyle de motor sporları tutkunlarına özel bir hafta sonu yaşatacak.

DRIFT NEU RACING TEAM SEZONU POLONYA’DA KAPATIYOR

Roma’dan Madrid’e, İrlanda’dan Finlandiya’ya, Riga’dan Almanya’ya uzanan zorlu sezonun ardından Drift NEU Racing Team için son durak Varşova olacak. Enver Haskasap ve Duane McKeever, 11 Eylül Cuma günü sıralama turlarında, 12 Eylül Cumartesi günü ise TOP 32 tandem mücadelelerinde takım adına 2026 sezonunun son mücadelesini verecek.

İKİ GÜNLÜK DEV FİNAL

11 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek sıralama turlarının ardından, büyük hesaplaşma 12 Eylül Cumartesi günü yaşanacak. Sezonun en güçlü pilotlarının karşı karşıya geleceği TOP 32 tandem mücadeleleri, adım adım büyük finale uzanırken PGE Narodowy’de sezonun son kazananları belli olacak. Drift Masters Grand Prix 2026 sezonunun kapanış mücadelesi, Red Bull TV ve Drift Masters’ın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak dünyanın dört bir yanındaki motor sporları tutkunlarına ulaşacak.