Uluslararası organizasyonlarda edindiği deneyimle Enver Haskasap, Drift NEU organizasyonlarında elde ettikleri derecelerle dikkat çeken Cemre Günsel Haskasap ve Rüzgar Okman’ın yanı sıra Ahmet Öksüzoğluları da yer alacak.

HASKASAP, AVRUPA PİSTLERİNİN ARDINDAN İSTANBUL PARK’TA

Avrupa’nın farklı pistlerinde Drift NEU Racing Team adına uluslararası mücadele veren Enver Haskasap, bu kez Türkiye Drift Şampiyonası için direksiyon başına geçecek. Sezon boyunca farklı ülkelerde dünyanın önemli drift pilotlarıyla aynı organizasyonlarda yarışan Haskasap, Avrupa’daki yoğun yarış programının ardından rotasını İstanbul Park’a çevirecek. Farklı pist koşullarında ve üst düzey organizasyonlarda geçirdiği sezonun ardından Haskasap, Türkiye Drift Şampiyonası’nın 4. ayağında takım arkadaşlarıyla birlikte mücadele verecek.

4 PİLOT, TEK TAKIM DRIFT NEU RACING TEAM İSTANBUL PARK’TA

Drift NEU Racing Team’in İstanbul Park kadrosu, uluslararası yarış tecrübesi ile Kuzey Kıbrıs pistlerinde elde edilen dereceleri aynı ekipte buluşturuyor.

NEU Event Park’ta gerçekleştirilen Drift NEU 3. Round, takımın İstanbul Park kadrosunda yer alan Cemre Günsel Haskasap ve Rüzgar Okman için önemli derecelere sahne oldu. Queen Cup’ta birincilik kupasını kaldıran Cemre Günsel Haskasap, İstanbul Park’ta Türkiye Drift Şampiyonası mücadelesine taşınacak kadronun dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Semi-Pro kategorisini ikinci sırada tamamlayan Rüzgar Okman da İstanbul Park kadrosundaki yerini aldı. Ahmet Öksüzoğluları’nın katılımıyla tamamlanan ekipte, Avrupa pistlerinde uluslararası mücadele veren Enver Haskasap da direksiyon başında olacak. Böylece Drift NEU Racing Team, farklı yarış deneyimlerine sahip dört pilotuyla Türkiye Drift Şampiyonası’nın 4. ayağında İstanbul Park’ta yerini alacak.

ROTA İSTANBUL PARK

Avrupa pistlerinde sürdürülen uluslararası yarış programı ile NEU Event Park’ta elde edilen dereceler, şimdi İstanbul Park’ta aynı ekipte buluşuyor. Drift NEU Racing Team, Enver Haskasap, Cemre Günsel Haskasap, Rüzgar Okman ve Ahmet Öksüzoğluları ile 26-27 Eylül’de Türkiye Drift Şampiyonası’nın 4. ayağında yerini alacak.

Kuzey Kıbrıs’tan İstanbul Park’a uzanan mücadelede dört pilot, tek takım, tek hedef Drift NEU Racing Team.