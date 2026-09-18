Pro, Semi-Pro, Young ve Queen kategorilerinde toplam 41 aracın yer alacağı organizasyonda, iki gün boyunca drift mücadelesi yaşanacak. 19 Eylül Cumartesi günü antrenmanların ardından saat 17.30’da sıralama turları başlayacak. 20 Eylül Pazar günü ise özellikle Semi-Pro ve Pro kategorilerindeki mücadelelerle Round 3 tamamlanacak. Türkiye’den pilotların da katılacağı organizasyonda, şampiyona mücadelesinin yanı sıra farklı kategorilerde yarışan genç pilotlar da NEU Event Park pistinde yerini alacak.

HASKASAP: “3 BİN 500 SEYİRCİ BEKLİYORUZ”

Basın toplantısında konuşan Drift NEU Racing Team Direktörü Dr. Enver Haskasap, şampiyonanın her ayağında organizasyon yapısını daha ileri taşımaya çalıştıklarını belirterek Round 3 hazırlıklarının tamamlandığını söyledi. Yarış takviminin sporcuların hazırlık süreçleri dikkate alınarak oluşturulduğunu ifade eden Haskasap, organizasyonda yaklaşık 3 bin 500 seyirciyi ağırlamayı beklediklerini belirtti. Sponsorların şampiyonaya gösterdiği ilginin de her geçen yıl arttığını vurgulayan Haskasap, hafta sonu öncesinde pilotların antrenmanlarını gerçekleştirdiğini kaydetti. Haskasap, Türkiye’den pilotların da Round 3’te yer alacağını belirterek, Cumartesi günü antrenman ve sıralama turlarının, Pazar günü ise Semi-Pro ve Pro mücadelelerinin gerçekleştirileceğini söyledi.

NEAR EAST BANK’TAN DRIFT NEU’YA DESTEK

Yarışın sponsorlarından Near East Bank adına basın toplantısında konuşan Genel Müdür Timuçin Samancıoğlu ise motor sporlarına ve Drift NEU organizasyonlarına verdikleri desteğin devam edeceğini ifade etti. Bugüne kadar gerçekleştirilen yarışlara katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Samancıoğlu, Near East Bank’ın önümüzdeki organizasyonlarda da Drift NEU’nun yanında olmayı sürdüreceğini belirtti.

TÜRKİYE’DEN BERFU TUTUMLU ROUND 3’TE

Round 3’ün konuk pilotları arasında Türkiye’den Berfu Tutumlu da yer alacak. Kuzey Kıbrıs’taki drift organizasyonlarını uzun süredir takip ettiğini belirten Tutumlu, buradaki yarış atmosferinin kendisi için ayrı bir yeri olduğunu ifade etti. Tutumlu, Kuzey Kıbrıs’taki yarışlarda daha sık yer alabilmek amacıyla burada bir araç temin etmeyi planladığını da açıkladı.

RÜZGAR OKMAN LİDERLİĞİNİ KORUMAK İSTİYOR

Şampiyonanın genç isimlerinden 13 yaşındaki Rüzgar Okman da basın toplantısında Round 3 hedeflerini paylaştı. İlk iki ayağı geride bıraktıklarını belirten Okman, Semi-Pro kategorisindeki liderliğini üçüncü yarışta da korumayı hedeflediğini söyledi. Bu sezon Semi-Pro kategorisinde son kez mücadele edecek olan genç pilot, bundan sonraki süreçte Drift NEU Racing Team bünyesinde yarışacağını da açıkladı.

PRO KATEGORİSİNDE PUAN MÜCADELESİ

Pro kategorisinde ise Round 3 öncesinde rekabet dikkat çekiyor. Sezonun ilk yarışını kazanan Celal Bozbeyli, ikinci yarışta yaşadığı mekanik arıza nedeniyle puan kaybettiğini belirterek, şampiyona lideri Enver Haskasap ile arasındaki farkı kapatmayı hedeflediğini söyledi. Celal Erülkü ise pistte yapılan değişikliklerin mücadeleye farklı bir boyut kazandıracağını belirterek, tüm pilotlar için çekişmeli ve keyifli bir yarış hafta sonu temennisinde bulundu. Drift NEU Şampiyonası’nın üçüncü ayağı, 19–20 Eylül 2026 tarihlerinde NEU Event Park’ta gerçekleştirilecek. Cumartesi günü sıralama turlarıyla başlayacak mücadele, Pazar günü gerçekleştirilecek yarışlarla tamamlanacak.