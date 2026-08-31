Aksakal mesajında, kaza nedeniyle vatandaşların hayatını kaybetmesi ve kayıp yolcuların olmasının herkesi derin üzüntüye boğduğunu ifade etti.

Öncelikle yaşamını yitiren yolculara Allah’tan rahmet dileyen Aksakal, aranan kayıpların bir an önce bulunmasını temenni ederek, kurtarılan yolculara da geçmiş olsun dileklerini iletti. Aksakal, Erhürman’ın şahsında, Kuzey Kıbrıs’taki yurttaşlara ve yakınlarını yitiren ailelere baş sağlığı diledi.

Aksakal, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin almış olduğu 3 günlük yas ilanına Demokratik Sol Parti Genel Merkezi'mizin önünde dalgalanan KKTC bayrağını yarıya indirerek, katıldığımızı belirtiyor en içten saygılarımı sunuyorum” dedi.