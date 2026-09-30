İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Dubai'den kalkış yapan uçak, Ürdün hava sahası üzerinde seyrettiği sırada önce genel acil durumu belirten "7700" kodunu, ardından kısa süre içinde uçak kaçırılmasını ifade eden "7500" kodunu gönderdi.

Sinyallerin ardından İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının yolcu uçağına doğru havalandığı bildirilen haberde, Ürdün semalarında bir süre tur atan ve içerisinde yaklaşık 100 İsrail vatandaşının bulunduğu belirtilen uçak, daha sonra Suudi Arabistan yönüne yönlendirildi.

Yetkililer, uçağın İsrail'e iniş yapmasına izin verilmediğini ve şu an için uçakla iletişim kurulamadığını kaydetti.

Kanal 12 televizyonu daha sonra yolcu uçağını kullanan iki pilotun kavga ettiğinin tespit edildiğini duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada da olayın uçak kaçırma girişimi olmadığını açıkladı.

Öte yandan İsrail basını, söz konusu uçağın Suudi Arabistan’a indiği ve güvenlik olayı tespit edilmediği bildirildi.

Pilotlardan birinin kavga sırasında bilincini kaybettiği bu sebeple acil durum kodu gönderildiği de basına yansıdı.

Yedioth Ahronot gazetesi ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İsrailli çok sayıda yolcuyu taşıyan uçağın acil durum ve kaçırılma sinyali göndermesinin ardından istişarelerde bulunmak üzere üst düzey güvenlik yetkilileriyle acil bir araya geldiğini bildirdi.

İsrail Polis Komiseri Danny Levy iseoalya ilişkin çeşitli güvenlik birimleriyle ortak komuta merkezi kurulması talimatını verdiğini ve “her türlü senaryoya hazırlıklı” olduklarını söyledi.