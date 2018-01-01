Dudak şekli hakkınızda ne söylüyor?

Kalın ve yumuşak dudaklar



Böyle dudaklara sahip insanlar kesinlikle bir başkasının sorumluluğunu almak için yaratılmış. Eğer dudaklarınız böyleyse, çocukluğunuzun bir kısmını sokaktaki kedileri besleyerek, bakım evindeki hayvanlara yiyecek götürerek ya da onları sahiplenerek geçirmiş olabilirsiniz. İçinizden gelen bir annelik içgüdüsüne sahipsiniz ve diğerlerini koruma isteğiniz çok fazla. Stresli herhangi bir durumda, önce başkalarını düşünürsünüz hep. Böyle insanların çok iyi ebeveynler olduğu düşünülür.Kalın ve yumuşak dudaklar

Böyle dudaklara sahip insanlar kesinlikle bir başkasının sorumluluğunu almak için yaratılmış. Eğer dudaklarınız böyleyse, çocukluğunuzun bir kısmını sokaktaki kedileri besleyerek, bakım evindeki hayvanlara yiyecek götürerek ya da onları sahiplenerek geçirmiş olabilirsiniz. İçinizden gelen bir annelik içgüdüsüne sahipsiniz ve diğerlerini koruma isteğiniz çok fazla. Stresli herhangi bir durumda, önce başkalarını düşünürsünüz hep. Böyle insanların çok iyi ebeveynler olduğu düşünülür.