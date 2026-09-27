Lefkoşa’da bir otele ait düğün salonunda aniden rahatsızlanan Nursen Yenen (66), kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Düğün salonu içerisinde aniden rahatsızlanan Nursen Yenen, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Yenen’in ölüm sebebinin, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.