1 Mayıs'ta çalışan başına bir asgari ücret para cezası

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Bakanlığa bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Ayşe Arseven, Çalışma Dairesi Müdürü Ergenç Semerci, İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Erman Yalyalı ve tüm müfettişlerin katılımıyla, denetimlere ilişkin geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda özellikle, 1 Mayıs günü neler yapılacağı konuşuldu.

Denetimlerini tüm resmi tatillerde de sürdürecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı müfettişler, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda da açık olan işni denetleyecek.Denetimler sonucunda resmi tatillerde açık olup ancak yasanın gereğini yerine getirmeyenlerle ilgili tüm daireler tarafından ilgili cezai müeyyide uygulanacak ve buna göre her bir çalışan başınakesilecek.