Künye
Kıbrıs 35
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eroinden mahkemeye çıkarıldılar!
Eroinden mahkemeye çıkarıldılar!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!

10 aylık kocasının kadın olduğunu öğrendi

Endonezya’da 22 yaşında bir kadın, 10 aylık ‘kocasının’ kadın olduğunu öğrendi. Ülke basınında adı N.A olarak açıklanan kadın, annesi ilişkilerinden şüphe etmeye başlayana kadar evlendiği kişinin bir erkek olduğundan asla şüphelenmediğini söyledi.

24 Haziran 2022 Cuma 14:42
314 Okunma
10 aylık kocasının kadın olduğunu öğrendi
banner48

Endonezya’da bir kadının, yaklaşık 10 aydır evli olduğu kocasının kadın olduğu ortaya çıktı.

Ülke basınındaki haberlerde adı N.A olarak açıklanan 22 yaşındaki kadın, evli olduğu ‘kocasının’ kadın olduğunu öğrendikten sonra, kendisini doktor olarak tanıtmasının da yalan olduğunu söyledi.

Kocasına dava açan kadın, Jambi şehrinde Ahnaf Arrafif adındaki 'kocası' ile bir flört uygulamasında tanıştığını aktardı.

Bir süre yazıştıktan sonra buluştuklarını belirten N.A, birkaç hafta sonra Arrafif’in kendisine evlenme teklif ettiğini ve evlendiklerini belirtti.
Yaklaşık dört ay sonra ailesinin kocasından şüphelendiğini belirten kadın, ‘kocasının’ ailesini kendileriyle tanıştırmadığının altını çizdi.

Bununla birlikte nöroloji doktoru olduğunu belirten Arrafif’in herhangi bir iş yapmadığını gördükten sonra mesleğinden de şüphelendiklerini dile getiren N.A, kocasının doktor da olmadığını anladıklarını vurguladı.

Kocasının kıyafetlerini asla çıkarmadığını, hatta duşa bile kıyafetle girdiğini söyleyen N.A, annesinin kocasından soyunmasını istediğini ve gerçeğin ortaya çıktığını söyledi.

Adını Ahnaf Arrafif olarak söyleyen kocasının annesinin soyunması talebinin ardından her şeyi itiraf ettiğini belirten 22 yaşındaki kadın, Erayani adında bir kadın olduğunu açıkladığını söyledi.

NA, Jambi Bölge Mahkemesine, annesi ilişkilerinden şüphe etmeye başlayana kadar evlendiği kişinin bir erkek olduğundan asla şüphelenmediğini sözlerine ekledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsmailağa Cemaati lideri vefat etti
İsmailağa Cemaati lideri vefat etti
Başbakan duyurdu: Ekonomimiz çöktü
Başbakan duyurdu: Ekonomimiz çöktü
Afganistan'da deprem! Çok sayıda ölü var
Afganistan'da deprem! Çok sayıda ölü var










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim