Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 6 gün ek tutukluluk
Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 6...
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
21 gün cezaevine gönderildi
21 gün cezaevine gönderildi
Soruşturma tamamlandı; tutuksuz yargılanacak
Soruşturma tamamlandı; tutuksuz yargılanacak
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar

10 çocuk doğuran kadın Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Güney Afrika'nın Gauteng vilayetinde yaşayan 37 yaşındaki kadın, 10 çocuk doğurarak dünya rekoru kırdı.

08 Haziran 2021 Salı 15:53
266 Okunma
10 çocuk doğuran kadın Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Gosiame Thamara Sithole isimli 37 yaşındaki kadın, 7 erkek 3 kız olmak üzere 10 çocuk dünyaya getirdi. 

Parekende bir mağazada müdür olarak çalışan Sithole, tüp bebek tedavisi görmediğini ve doktorların kendisine 10 çocuk taşıdığını söylediğinde şoka girdiğini söyledi. 

Sithole, "Hamileliğim beni şok etti. Başlangıçta zordu. Hala zor ama sanırım alıştım. Sadece Tanrı'nın tüm çocuklarımı sağlıklı bir şekilde büyütmeme yardım etmesi için dua ediyorum. Doktorlar ilk söylediğinde inanamadım. İkiz veya üçüz çocuklarım olacağını düşünmüştüm ama bu kadarını tahmin etmemiştim. Rontgenleri gördüğümde bile inanamadım" dedi. 

İlk ultrasonunda 6 bebeğin göründüğünü söyleyen Sithole, doktorların daha sonraki kontrollerde 8, bir sonrakinde ise 10 bebek gördüklerini söyledi. 

​Sithole'in şu anda işsiz olan eşi Tsotetsi ise, "Buna inanamadım. Kendimi Tanrı'nın seçilmiş çocuklarından biri gibi hissettim. Dışarıdaki birçok insan çocuk isterken bize böyle bir şey vermesi bir mucize. Bir insanın gerçekten sekiz çocuğa hamile kalıp kalamayacağı konusunda araştırmalar yaptım. İkizleri, üçüzleri ve hatta dördüzleri biliyordum ama böyle bir şeyi bilmiyordum. Ama eşimin tıbbi kayıtlarını gördükten sonra daha da heyecanlandım. Çocuklarımı kollarıma almak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu. 

Doğumun gerçekleştiği Sefako Makgatho Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Başkan Yardımcısı Profesör Dini Mawela, böyle vakaların nadir olduğunu ve genellikle doğurganlık tedavilerinden kaynaklandığını söyledi. 

Sithole'in durumunun çok ender rastlanan bir şey olduğunu belirten Mawela, bu hamileliklerin yüksek riskli olduğunu, bebeklerin anne karnında ve doğumdan sonra da hayati riskler taşıyabileceğini ifade etti. 

Sithole'den bir ay önce dokuz çocuk doğuran Faslı Malian Halima Cissé de Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti. Ondan önce ise 'rekor', 7 çocuk doğuran ABD'li Nadya Suleman'daydı.

Son Güncelleme: 08.06.2021 16:20
Anahtar Kelimeler:
Güney AfrikaGuinness Rekorlar Kitabı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de bir yılda 118 kadın öldürüldü
İngiltere'de bir yılda 118 kadın öldürüldü
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı
Matematiği erken bırakmak beyni olumsuz etkiliyor
Matematiği erken bırakmak beyni olumsuz etkiliyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim