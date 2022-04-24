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10 kişi gözaltına alındı

24 Nisan 2022 Pazar 19:11
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10 kişi gözaltına alındı

 Norveç'te aşırı sağcı Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun (SIAN) örgütünün Kur'an-ı Kerim'i yırtma provokasyonunda çıkan olaylarda 10 kişinin gözaltına alındığı, 2 polis aracının da tahrip edildiği bildirildi.

Aşırı sağcıların ramazan ayında polis korumasında Kur'an-ı Kerim provokasyonları, Danimarka ve İsveç'ten sonra Norveç'e sıçradı.

Sandefjord Polis Müdürü Siw Thokle, ülkenin VG gazetesine yaptığı açıklamada, cumartesi günü Vestfold'un Sandefjord ilçesinde SIAN örgüt lideri Lars Thorsen ve arkadaşlarının Kur'an-ı Kerim'i yırtma provokasyonu gerçekleştirdiğini belirtti.

Çıkan olaylarda karşı göstericilerin polise taşla ve şişelerle saldırıldığını kaydeden Thokle, 2 polis aracının tahrip edildiği, 10 göstericinin gözaltına alındığını söyledi.

Karşı göstericilerin durdurulması için polisin biber gazı kullandığını aktaran Thokle, aşırı sağcıların Kur'an-ı Kerim'i tahrip etmesiyle olayların çıkabileceğine hazırlıklı olduklarını kaydetti.

Aşırı sağcı örgüt SIAN lideri Lars Thorsen, sosyal medya hesabından, Kur'an-ı Kerim provokasyonunu, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a Danimarka ve İsveç'teki provokatör eylemlerine destek vermek için yaptığını açıkladı.

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