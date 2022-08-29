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10 yaşındaki çocuk annesini boğulmaktan kurtardı

ABD’nin Oklahoma eyaletinde havuzda yüzdüğü esnada nöbet geçiren Lori Keeney isimli kadını 10 yaşındaki oğlu kurtardı. Daha sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Lori, "Gavin havuzun dışında veranda da duruyordu ve sesimi duydu. Gelip havuza atladı, köpeğimiz bile beni kurtarmaya çalıştı" dedi.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 13:43
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10 yaşındaki çocuk annesini boğulmaktan kurtardı


Oklahoma'da 5 Ağustos’ta yaşanan olayda serinlemek için havuza giren Lori Keeney nöbet geçirmeye başladı. O esnada annesinin havuzda çırpındığını gören 10 yaşındaki Gavin Keeney ise hiç düşünmeden havuza atladı ve annesinin yanına yüzdü.

"KÖPEĞİMİZ BİLE BENİ KURTARMAYA ÇALIŞTI"

Nöbet geçiren kadını havuzun kenarına doğru çeken Gavin bu sayede annesinin hayatını kurtardı.

Olayın ardından güvenlik kamerası görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Lori, "Gavin havuzun dışında veranda da duruyordu ve sesimi duydu. Gelip havuza atladı, köpeğimiz bile beni kurtarmaya çalıştı. Beni havuzun merdivenine doğru götürdü ve daha sonra babam geldi. İyiydim sadece biraz su yutmuştum" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCEDE HAYATINI KURTARMIŞ

Oğlunun yaklaşık 1 buçuk yıl öncede Heimlich manevrası yaparak hayatını kurtardığını söyleyen Lori, "Küçük oğlum çoğu zaman sağlığımla uğraşmak zorunda kaldı ve bunu her zaman çok iyi başardı" dedi.

Oklahoma’daki Kingston Polis Departmanı da annesinin hayatını kurtaran 10 yaşındaki Gavin’i cesur davranışından dolayı ödüllendirdi.

Son Güncelleme: 29.08.2022 13:46
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