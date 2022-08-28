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10 yaşındaki çocuk annesini kurtardı

Oklahoma’dan 10 yaşındaki bir çocuk, arka bahçelerindeki havuzda nöbet geçiren annesini boğulmaktan kurtardıktan sonra ülkesinde kahraman ilan ediliyor.

28 Ağustos 2022 Pazar 20:01
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10 yaşındaki çocuk annesini kurtardı


Gavin Keeney  havuzdan çıktıktan sonra annesinin suda çırpındığını fark etmesinin ardından gerçekleşen kurtarma anı evin güvenlik kameralarında mevcut..

Gavin’in annesi Lori Keeney, KAKE’ye neredeyse her gün nöbet geçirdiğini söyledi. Gavin sık sık yardıma koşar. Anne Lori Keeney Oğlunun nöbet sırasında onunla nasıl ilgilendiğini ilk defa güvenlik kameraları sayesinde görebildi. 


“Görmek gerçekten harika bir şey ve normalde onu hareket halinde ve nöbet geçirdikten sonra ne yapacağını göremiyorum” dedi. “Güvenlik kameraları sayesinde onu ilk kez görüyorum… onunla çok gurur duyuyorum… 

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