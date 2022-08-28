10 yaşındaki çocuk annesini kurtardı

Gavin Keeney havuzdan çıktıktan sonra annesinin suda çırpındığını fark etmesinin ardından gerçekleşen kurtarma anı evin güvenlik kameralarında mevcut..

Gavin’in annesi Lori Keeney, KAKE’ye neredeyse her gün nöbet geçirdiğini söyledi. Gavin sık sık yardıma koşar. Anne Lori Keeney Oğlunun nöbet sırasında onunla nasıl ilgilendiğini ilk defa güvenlik kameraları sayesinde görebildi.



“Görmek gerçekten harika bir şey ve normalde onu hareket halinde ve nöbet geçirdikten sonra ne yapacağını göremiyorum” dedi. “Güvenlik kameraları sayesinde onu ilk kez görüyorum… onunla çok gurur duyuyorum…