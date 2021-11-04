10 yaşındaki kız ailesinin borçları için satıldı

Afganistan’da geçtiğimiz günlerde ailesinin yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle babası tarafından 55 yaşındaki bir adama satılan 9 yaşındaki Parwana’nın ardından, ülkenin çeşitli yerlerinden istemedikleri halde satılan kız çocuklarının haberleri gelmeye devam ediyor.

Parwana’nın satıldığı Badgis'in komşu şehri Ghor'da yaşayan ve benzer kaderi paylaşan 10 yaşındaki Magul isimli kızın ailesinin borçlarını ödemek için 70 yaşındaki bir adama satılmaya hazırlanırken her gün ağladığı görüntüler paylaşıldı.

Magul’un ailesinin komşu köyden bir tanıdıklarından 200 bin Afgani (2 bin 200 dolar) borç aldığı öğrenilirken, ailenin çalışan bireyi ve ve birikimleri olmadığı için çaresizlik yaşadığı belirtildi.

BORCUNU ÖDEYEMEDİĞİ İÇİN GİDİYOR

10 yaşındaki kızın babası İbrahim’in aldığı borcu borcunu 1 ay içerisinde ödeyeceğini belirtmesine karşılık, ödeyememesi üzerine Magul’u karşılık olarak olarak vereceği aktarıldı.

CNN International’a konuşan Magul'un babası İbrahim, “Ne yapacağımı bilmiyorum. Ona kızlarımı vermesem de o alacak" diye konuştu.

‘KÖTÜ GÜNLER GEÇSİN DİYE ALLAH’A DUA EDİYORUM’

Magul'un annesi Gul Afroz kendini çaresiz hissettiğini söylerken, "Bu kötü günlerin geçmesi için Allaha’a dua ediyorum" dedi.

Anne Afroz, 9 yaşındaki Parwana’yı ‘satın alan’ Kurban gibi Magul’u alacak kişinin de ona kötü davranmayacağını, kızının sadece yemek pişireceği ve temizliğe yardım edeceğini söyledi.

‘BENİ GÖNDERİRLERSE KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM’

10 yaşındaki Magul ise borçlara karşılık gitmesi üzerine CNN International’a, "Onu gerçekten istemiyorum. Beni gönderirlerse kendimi öldürürüm" dedi.

'ANNE BABAMDAN AYRILMAK İSTEMİYORUM'

Magul'un evinde çekilen görüntülerde hıçkırarak ağladığı görülürken, 10 yaşındaki kız, "Anne babamdan ayrılmak istemiyorum" diye konuştu.