10 yaşındaki kızını arkadaşına sattı!

Sarawak, Kuching'de yaşayan ve kızını seks için arkadaşına satan baba, küçük kızın paylaşımı üzerine öğretmenin polise şikayette bulunmasıyla, 27 Eylül'de tutuklandı. Öğleden sonra saat 2 civarında Matang'da gözaltına alınan babanın, iddianın ardından uzun süre gözaltında tutulduğu bildirildi.

ARKADAŞI DA TUTUKLANDI

Küçük kızı satın aldığı iddia edilen 44 yaşındaki arkadaşı da iki gün sonra 29 Eylül'de tutuklandı. Şu anda her ikisinin de soruşturmalar kapsamında gözaltında tutuldukları açıklandı.

GÖZALTINDALAR

3 Ekim'de Yargıç Zaiton Anuar, babanın tutuklu kalma süresini beş günden 10 güne çıkardı. İkinci şüphelinin ise 6 Ekim'e kadar gözaltında tutulmasına karar verildi. Devam eden davanın çocuk ihmali ve terki ve ayrıca tecavüz kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.