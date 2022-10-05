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10 yaşındaki kızını arkadaşına sattı!

Malezya'da bir adam, 10 yaşındaki çocuğunu seks için bir arkadaşına satmakla suçlandı. İddiaya göre Kuching bölgesinde yaşayan 45 yaşındaki baba, kızını cinsel hizmet için bir tanıdığına sattı. Ancak çocuk durumu öğretmenine aktarınca onun ihbarı üzerine yakalandı.

05 Ekim 2022 Çarşamba 09:53
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10 yaşındaki kızını arkadaşına sattı!



Sarawak, Kuching'de yaşayan ve kızını seks için arkadaşına satan baba, küçük kızın paylaşımı üzerine öğretmenin polise şikayette bulunmasıyla, 27 Eylül'de tutuklandı. Öğleden sonra saat 2 civarında Matang'da gözaltına alınan babanın, iddianın ardından uzun süre gözaltında tutulduğu bildirildi.

ARKADAŞI DA TUTUKLANDI

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Küçük kızı satın aldığı iddia edilen 44 yaşındaki arkadaşı da iki gün sonra 29 Eylül'de tutuklandı. Şu anda her ikisinin de soruşturmalar kapsamında gözaltında tutuldukları açıklandı.

GÖZALTINDALAR

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3 Ekim'de Yargıç Zaiton Anuar, babanın tutuklu kalma süresini beş günden 10 güne çıkardı. İkinci şüphelinin ise 6 Ekim'e kadar gözaltında tutulmasına karar verildi. Devam eden davanın çocuk ihmali ve terki ve ayrıca tecavüz kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.

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