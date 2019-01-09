10 yılda yüzlerce Türk AB vatandaşlığı satın almış

AB ülkeleri son 10 yıl içinde yüksek miktarda para karşılığı 6 bin kişiye vatandaşlık, yaklaşık 100 bin kişiye ise oturum izni verdi. Taşınmaz mülk satışı veya yerel bir şirkete yatırım karşılığı gerçekleşen Altın Vize (ikamet) / Altın Pasaport (vatandaşlık) sistemine en çok başvuran ülkeler sırasıyla İspanya, Macaristan, Letonya, Portekiz, Birleşik Krallık, Yunanistan, Kıbrıs (Rum Kesimi) ve Malta. Yasal zeminli sistem sayesinde İspanya yılda yaklaşık 1 milyar euro gelir elde ediyor.

Transparency International isimli yolsuzlukla mücadele konusunda referans sivil toplum kuruluşuna göre İspanya'yı sırasıyla Kıbrıs Rum Kesimi (914 milyon), Portekiz (670 milyon) ve Birleşik Krallık (498 milyon), Macaristan (434 milyon), Yunanistan (250 milyon), Malta (205 milyon) ve Letonya (180 milyon) izliyor. Kıbrıs Rum Kesimi’nin 2013 yılından bu yana “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu pazarlayarak 4 milyar 800 milyon euro gelir kaydettiği belirtiliyor.

İstatistikler Yunanistan'ın 308, Portekiz'in 236, Macaristan'ın da 74 Türk uyrukluya para karşılığı vatandaşlık veya oturum izni verdiğini gösteriyor. AB’den para karşılığı vatandaşlık veya oturum izni alanlar arasında ABD vatandaşları da var. Bu yolla son 5 yılda İspanya'da 4 bin 327, Birleşik Krallık'ta ise 187 ABD vatandaşı vatandaşlık veya oturum aldı.